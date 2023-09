Pánové, máte smůlu. Taneční partnerka Richarda Krajča je zadaná: Partner ji sbalil během finálového večera na Slovensku

Taneční kolegyně Richarda Krajča ze StarDance odhalila soukromí. Super.cz

Mnoho mužů přiláká k obrazovkám České televize také proto, že je velmi atraktivní. Pánové ale mají smůlu. Dominika je už přes rok šťastně zadaná. Přítel Adam neměl problém se se svou kráskou přestěhovat do Prahy, aby zde mohla soutěžit.

Taneční partnerka Richarda Krajča ze StarDance se rozpovídala o své práci i soukromí

„To mě velmi potěšilo a utvrdilo v našem vztahu. Adam se věnuje online byznysu. Může tedy pracovat odkudkoliv. Byl první, komu jsem volala, když jsem dostala nabídku ze StarDance. Navrhla jsem, že bychom mohli do Prahy jít spolu. Nechal si to uležet v hlavě a už večer mi řekl, že jdeme do toho. Bere to jako zážitek, že poznáme nové lidi, města, kulturu,“ neskrývala své nadšení tanečnice během našeho rozhovoru v pořadu Superchat, do kterého přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (35).

StarDance je pro Dominiku zkrátka osudová soutěž. I díky ní nyní žije s přítelem Adamem. Poznali se v průběhu jednoho finálového večera v Bratislavě. „Během poslední řady jsem byla single a on přišel jako divák. Tak nějak jsem si ho všimla a on si mě všimnul. Měsíc na to mi napsal a začali jsme si psát. On se pak vrátil ze zahraniční cesty a setkali jsme se a začali jsme randit,“ smála se Dominika.

