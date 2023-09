Mít postavu jako vy, chodím nahá. Markéta Konvičková dostala fanoušky do kolen: Ukázala se ve spodním prádle

Markéta Konvičková Foto: se souhlasem M. Konvičkové

Krásná zpěvačka Markéta Konvičková (29) je důkazem toho, že když se člověk nevzdává, jde všechno. Charismatická blondýnka nedávno promluvila o krušném období, kdy jí lékaři našli vzácný nádor na vaječníku a do konce života musí brát léky.

Během nejtěžší fáze nemoci přibrala a necítila se dobře. „Než se přišlo na to, co mi je, tak jsem otékala, měla jsem problémy s tlakem, vypadaly mi vlasy. Z hezké holky se stala chodící pochmurná koule, lidi ti nadávají a ty nevíš, co se s tebou děje,“ svěřila se nedávno v našem pořadu Superchat.

Teď ale ukázala, že má opět postavičku jako proutek. Fanoušky doslova rozvášnila fotkami ve spodním prádle. „Mít postavu jako vy, tak chodím nahá,“ napsala jí jedna z ohromených fanynek.

Markéta teď zkrátka zažívá úžasné období. Plně si užívá i svých nových písniček, které natočila ve spolupráci s kolegou a kamarádem ze SuperStar Janem Bendigem (29). Na začátku léta vydali píseň Nebe peklo ráj a nyní fanouškům přichystali bonusový song s názvem Uzavírám. ■