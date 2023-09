Souboj nejnahatějších modelů cen MTV svedly Doja Cat a Tinashe. ‚Na obtíž‘ už byly i kalhotky

Tinashe a Doja Cat to letos na cenách MTV trochu přehnaly... Profimedia.cz

Udílení MTV Video Music Awards je sice už několik dní za námi, ale ty nejodvážnější modely večera jste možná ještě neviděli... Letošnímu ročníku konanému v New Jersey sice vládla Taylor Swift a večerem zdárně provedla již podruhé v řadě rapperka Nicki Minaj, o pořádnou dávku pozornosti si ovšem svými outfity řekly úplně jiné umělkyně – Doja Cat a o tři roky starší Tinashe.

Dámy dorazily do arény s příznačným názvem Prudential Center ve velmi nestydatých modelech. Rapperka Amala Ratna Zandile Dlamini vystupující pod pseudonymem Doja Cat se dostavila v ‚šatech‘ připomínajících pavučinu, jejíž ‚oka‘ byla ovšem tak veliká, že neskrývala téměř nic z jejího těla. Doja si ale na rozdíl od Tinashe vzala alespoň miniaturní kalhotky.

Její dlouhovlasá kolegyně, která se navíc věnuje herectví i tanci, se možná na první pohled zdála oblečená víc, ale materiál jejích černých třpytivých šatů byl zcela průsvitný a jejich nositelka se neobtěžovala se spodním prádlem vůbec. Aby přece jen nepobuřovala do takové míry, že by se její fotografie staly nepublikovatelnými, to nejintimnější si alespoň přelepila černou páskou. ■