Nejrychlejší stavební systém na trhu

Stavební systém VELOX se již více než 60 let používá na stavbu rodinných a bytových domů či jiných staveb. Sendvičové štěpkocementové stěny VELOX zde prokazují své vynikající parametry v tepelné a zvukové izolaci, pestrosti použití i pevnosti staveb.

Princip sendvičové konstrukce obvodového pláště spočívá ve vrstvení materiálů různé povahy. Díky společnému působení tyto použité materiály vytvoří obvodový plášť s takovými parametry, kterému nedokáže konkurovat ani jeden z tradičních či moderních jednovrstvých materiálů. Ukázkovým příkladem sendvičové konstrukce je stavební systém VELOX - komplexní systém ztraceného bednění na bázi štěpkocementové desky.

Vysoký tepelný odpor je základním požadavkem při šetření energií. Tato vlastnost se výrazně promítá do nižších účtů za topení. Sendvičové systémy VELOX představují ověřenou kombinaci štěpkocementové desky a vložené tepelné izolace ve formě expandovaného polystyrenu, přičemž splňují požadavky pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Stěna VELOX složená z desek WSD 35 v kombinaci s šedým polystyrenem

FOTO: VELOX-WERK, s.r.o.

Výborná tepelná akumulace zaručuje pocit tepelné pohody v domě či bytě. Zásluhou vysokého tepelného odporu vnější části stěny v kombinaci s tepelnou akumulací betonového jádra zůstává v místnostech v létě, i bez klimatizace, příjemný chládek. V zimě se naopak v betonovém jádru naakumulované teplo postupně uvolňuje zpět do interiéru. Schopnost akumulovat teplo má stavební systém VELOX několikanásobně vyšší než tradiční zdící materiály či porobetonové tvárnice.

Výstavba stěn systémem VELOX

FOTO: BAU SYSTEME s.r.o.

Zvuková izolace - skutečný význam tohoto v minulosti podceňovaného parametru si každý, dříve či později, uvědomí sám. Klid, ticho, pohoda, soukromí - to jsou parametry bezpodmínečně nutné pro pohodové bydlení. Díky masivnímu betonovému jádru v kombinaci s absorpční schopností štěpkocementové desky splňují stavební systémy VELOX náročné požadavky na zvukovou izolaci obvodových i dělicích stěn.

Spolehlivá statika a tuhost stavby jsou samozřejmostí stavebního systému VELOX a patří mezi jeho hlavní benefity. Z klasických stavebních materiálů se mu, co do pevnosti, prakticky žádný nemůže rovnat. Pevnost a tuhost stavby je zde dosažena díky monolitickému betonovému jádru, které zaručuje jeho maximální stabilitu a rozšiřuje možnosti jeho použití i do oblastí ohrožených zemětřesením, silnými povětrnostními vlivy či záplavami.

Hrubá stavba ze stavebního systému VELOX

FOTO: VELOX-WERK, s.r.o.

Důležitým parametrem stavebního systému je i způsob výstavby. Stavební systém VELOX funguje jako skládačka. Díky tomu je velmi efektivní a rychlý. Celkový čas výstavby hrubé stavby běžného rodinného domu je cca. 3 týdny. VELOX desky se jednoduše a rychle opracovávají a umožňují vytvořit dům prakticky bez omezení. Stavební systém VELOX je vhodný pro stavbu všech druhů a tvarů budov a platí pro něj heslo: „VELOX na každou stavbu!“

Variabilita systému – výstavba Campus Lodge ve Vídni

FOTO: VELOX-WERK, s.r.o.

VELOX-WERK, s.r.o. ■