Comeback, jak má být! Cenu MTV získala Taylor Swift, lidem ale ‚padala brada‘ z předávající kolegyně Nelly Furtado (44)!

Nelly Furtado Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ať je tomu, jak chce, pro Nelly se jednalo o velký návrat na podium při tak významné události ve světě hudby a rozhodně udělala dojem. V sexy modelu s odhalenými zády v kombinaci s její živočišnou krásou a ženskými křivkami byla nepřehlédnutelná.

Kanadská zpěvačka zaznamenala první velký úspěch v roce 2000 s albem Whoa, Nelly!, z něhož pochází i její největší hit I’m Like a Bird. O šest let později navázala rovněž úspěšným albem Loose, které bylo jejím třetím v pořadí a na němž fanoušci našli rovněž velmi úspěšné písně Maneater, Promiscuous či Say It Right.

Během úterních cen MTV se Furtado objevila na jevišti po boku svého kamaráda Timbalanda, s nímž Taylor Swift předávali zmiňované ocenění, konkrétně šlo o cenu Píseň roku za její hit Anti-Hero.

Nelly nedávno představila také první singl Eat Your Man ze stejnojmenného alba, které je jejím společným dílem s australským hudebním producentem Dominicem Mathesonem známějším jako Dom Dolla. ■