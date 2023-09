Bizarní závislost: Američanka se nechala zvěčnit při kojení manžela. Pije celý den, každý den a přímo ze zdroje, říká

Rachel Bailey s manželem Alexanderem Profimedia.cz

Třicetiletá Rachel Bailey z Floridy už několik let kojí svého stejně starého manžela Alexandera. Prospívá to prý nejen jeho zdraví, ale také manželskému poutu.

Podle Rachel její muž pije mléko „celý den, každý den a přímo ze zdroje“. Uvedla, že její tělo produkuje více mléka, než jejich děti vyžadují, a manžel jí tak pomáhá uvolnit tlak v prsou. „Miluji tu fyzickou úlevu, a ještě desetkrát lepší je to emoční pouto,“ svěřila se trojnásobná matka.

Vše prý začalo po narození první, dnes šestileté dcery, když byli manželé na plavbě lodí a Rachel s sebou zapomněla přibalit odsávačku. Trpěla bolestmi, obávala se infekce a její muž se nabídl, že jí uleví. Zprvu z toho prý měli obavu, ta se ale rychle rozplynula. „Zamiloval si chuť mého mléka, a dokonce ho teď preferuje před kravím mlékem,“ popisuje Rachel.

„Už to pro nás není divné. Začalo to Alexanderovou pomocí a stala se z toho emocionální záležitost.“

Svůj příběh zveřejnili už v roce 2017 v pořadu My Strange Addiction (Moje bizarní závislost), nyní v pokračování s podtitulem Still Addicted? (Stále závislí?) uvedli, že v kojení pokračují. Pro kritiky, kteří to okomentovali slovy „divné“ a „zarážející“, vzkázali: „nic pro vás, rozumíme“. ■