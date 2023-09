Pár dní po závodu v plácání po zadku ukázala Vémolova ex půlky v tangách: Modřiny minimální, hlásí silikonová Lulu

Lulu ukázala zadek pár dní po zápase v plácání. Herminapress

Když jsme se s ní po zápase sešli, na bolest levé půlky, kterou měla pořádně rudou, si nestěžovala. "Čekala jsem to horší, jen to vždycky štíplo. A teď to skoro nebolí, možná je to ještě tím adrenalinem. Ale počítám s tím, že si zítra nesednu," řekla Super.cz.

Nyní se pochlubila tím, jak její zadek po pár dnech vypadá, a připojila také fotografii, která je toho důkazem. "Modřiny minimální," ohlásila. "Chtěla bych poděkovat všem fanouškům za vyjádřenou podporu během mého zápasu. Všechno klaplo i díky vám," vzkázala ještě. ■