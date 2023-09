Diváky ochranka upozorní na nevhodné oblečení: Zatím lidi v džínách vyhazovat nebudeme, míní principálka kabaretu

Nikol Prokešová chce ve svém kabaretu hezky oblečené diváky. Super.cz

Více než šest set umělců prošlo náročným výběrem principálky Nikol Prokešové, která chtěla mít co nejdokonalejší obsazení své Czech Cabaret Show. " Podmínkou rozhodně nebylo to, aby byli známí a profláklí, ale chtěla jsem, aby byli hlavně kvalitní ," řekla Super.cz. Hlavní hvězdou se stala její sestra Felicita Prokešová, kterou můžete znát z řady muzikálových produkcí a ze SuperStar.

Velkou show, která bude mít v divadle Hybernia premiéru již 21. září, rozzáří desítky zpěváků, tanečníků i akrobatů v úchvatných kostýmech. A atmosféře by se měli přizpůsobit i diváci. Ti mají zadaný dress code creative black tie. Prozatím ale prý ochranka lidi v džínách domů posílat nebude. "I když v Evropě ve velkých varieté, jako je Moulin Rouge, nevhodně oblečené diváky vyhazují," prozradila Nikol. "Zatím budeme jen upozorňovat. Je to i neúcta k nám, umělcům," míní.

V maminčiných stopách kráčejí i její obě děti, i když z toho prý nemá radost. "Vyhýbala jsem se tomu, jak to šlo. Nikolas je na gymnáziu, nenastoupil na konzervatoř, což je úspěch. Ale stejně je v divadle, svítí, zapojuje, dělá párovou akrobacii. Oba hrají," krčila rameny Nikol, kterou jsme v poslední době ve společnosti vídali po boku známého fotografa celebrit Jakuba Ludvíka, proto přišel dotaz i na její soukromí.

"Člověk se v životě tak různě setkává, rozchází... I já mám takovou etapu, která je pro mě asi momentálně příjemná. Ale jestli říkat, že je to můj nový kluk? To si ještě rozmyslím," uzavřela Nikol, která měla před fotografem několik let partnerku, ženu. ■