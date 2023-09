Sexy Zorka Hejdová jen v plavkách: V originálním modelu předvedla na Kanárech svou letošní formu

Zorka Hejdová Foto: archiv Z. Hejdové

Letošní podzim tráví Zorka Hejdová (33) opět na Kanárských ostrovech. Moderátorka natáčí třetí řadu úspěšné reality show Love Island a do oblíbené destinace odletěla s celou svou rodinou. Když zrovna není před kamerou, užívá si krásy ostrova.

„Nenatáčíme každý den, takže mám prostor i na rodinu,“ svěřila se Super.cz Zorka. „Je to skvělý čas strávený jak pracovně, tak s rodinou, která si užije dva měsíce u moře. Můj dvouletý syn je u vody nejšťastnější,“ dodala moderátorka, která poslala svým fanouškům pozdrav v plavkách.

„Jen počkej Zajíci mi to připomíná, omlouvám se. Samozřejmě, že ne postavou, ale těch víc podprsenek, to byla první věc, co mi naskočila, při pohledu na fotku,“ svěřila se Hejdová, která předvedla svou letošní formu v originálním modelu. „Zorka má na výběr, zda nastoupí na Love Island jako soutěžící nebo zda založí OnlyFans. Cokoliv jiného bude velká škoda,“ napsal jí jeden ze sledujících. ■