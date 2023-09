Lilia Khousnoutdinova míří vstříc dalšímu dobrodružství: Matka tří dětí bude navigátorkou na rallye v Africe

Lilia Khousnoutdinová bude navigátorkou na rallye v Africe. Super.cz

Na devítidenní závod v náročných podmínkách už se Lilia připravuje. "Trénink bude probíhat až do prosince. Budu dělat kurz lektorky moderní sebeobrany, který zahrnuje i fyzickou přípravu, a k tomu dám nějakou nadstavbu. Nechám si poradit od Olinky, která s tím má bohaté zkušenosti," řekla Super.cz Lilia, která se za Lounovou byla podívat na závodě Dakar v Saúdské Arábii, takže ví aspoň zvenku, jak to bude vypadat. "Tam se zrodil i nápad, že jednou pojedeme spolu," vyprávěla.

Lilia se do nebezpečných kousků po narození dětí nežene po hlavě, ale s rozmyslem. "Kdysi jsem létala větroněm, po prvním porodu to bylo pro mě hodně těžké a po druhém už jsem létat přestala. Ale teď strach nemám, Olga je zkušená řidička a myslím, že to zvládneme hezky. Ale samozřejmě cítím zodpovědnost," míní.

Závod má zároveň charitativní podtext. "To je důvod, proč jedu, jinak bych se asi neodvážila. Máme i sbírku, kterou já násobím zlatým řezem (poměr o hodnotě 1,618 - pozn.), každou korunu, abychom vybrali dost peněz na podporu místní kliniky, se kterou roky spolupracuje Lejla Abbasová. I naše auto využijeme pro osvětu toho, co žena potřebuje, aby mohla být zdravě těhotná, dobře porodila a měla i co nejlepší šestinedělí," upřesnila. Sbírka má název Porodní rallye a přispět lze na platformě Znesnáze 21.

Do Afriky za ní přijede i rodina. "Budeme tam trávit i Vánoce, takže rodina přiletí. Můj starší syn asi o trochu dřív, mladší později, Karel tam bude půlku závodu. Postupně se tam snad sejde celá rodina a doufám, že bude co slavit," prozradila. ■