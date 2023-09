Chlupatá ouška a kérky po celém těle: Českou rapperku, která si vytetovala „PlayStation“ na čelo, čeká drsná výzva

PlayStation Princess promluvila o tetování i bitce v Clash of the Stars. Super.cz

Nováčkem v organizaci Clash of the Stars bude výrazná a potetovaná umělkyně Gabriela, kterou fanoušci znají pod přezdívkou PlayStation Princess.

„Jsem rapperka, mám na obličeji nápis PlayStation, protože jsem to hrála od sedmi let. Byla jsem takový outsider. Kluci se nechtěli bavit s holkou a holky zase s holkou, která hraje hry. Chtěla jsem si na obličej vytetovat něco, o čem vím, že mi ze života nikdy nezmizí a co mě baví, tak jsem si tam dala PlayStation. Pak mám pod bradou ještě nápis Princess. Takže si říkám PlayStation Princess, to jméno jsem měla předurčené kérkami,“ svěřila se Super.cz rapperka ohledně vzniku své přezdívky.

Celé její tělo pak zdobí tolik dalších tetování, že už je nepočítá. „Beru to jako jednu velkou kérku. Měla jsem jich pár, teď se to spojilo, tak to beru jako celek, který bude ještě pokračovat,“ prozradila nejen umělkyně, ale také podnikatelka, která je nepřehlédnutelná i svým stylem.

Ostatně i na tiskovou konferenci Clash of the Stars přišla v cosplay kostýmu s chlupatými oušky.

„Je to pracovní uniforma, já a dalších třicet holek to nosíme dobrovolně v práci, vlastním klub. Ale chodíme tak i ven. Máme za sebou komunitu, tak jsem chtěla ukázat, že jsem její součástí, i když zrovna nejsem v práci,“ vysvětlila umělkyně, kterou čeká zápas s influencerkou Satnady. „Máme se soupeřkou osobní problém. Řekla jsem si, že než abychom se bily venku, tak uděláme show. Já to tak beru, nevím, jak ona,“ dodala. ■