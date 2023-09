Vzduchem létaly rány i umělý penis: Spor Valáška se známým securiťákem sledovala těhotná partnerka s údivem

Marek Valášek se ostře pustil do soupeře. Těhotná partnerka přiznala nepříjemné pocity i pobavení. Super.cz

„Těším se hrozně moc, Jardovi vrátím to, jak se zachoval. Vůbec nevím, co to má teď znamenat, jak si hraje na hrozného dobráka. Přitom si před pár dny dal na Instagram, že by si chtěl klidně sednout za to, že mi dá do huby. Je to pozér a je to pro mě osobní. K bojovým sportům mám respekt, ale i s tím respektem říkám, že Jarda dostane do huby za to, jak se chová,“ řekl Marek Valášek na tiskové konferenci pro Super.cz. O detailech sporu s Kotlárem se nám rozpovídal v nedávném Superchatu.

Na tiskové konferenci nechyběla ani Markova partnerka, influencerka Barbora Stříteská, která stála těsně u pódia, kde létaly nejen nadávky, kopy a rány, ale také nádoby s proteinem nebo dokonce umělý penis, který Marek přinesl Jardovi jako předzápasový dáreček.

Krásná brunetka je těhotná, přesto se na vyhrocenou událost nebála dorazit a podpořila svého muže. „Věděla jsem, do čeho jdu, když jsem sem vešla. Je mi to chvilkama nepříjemné, ale taky jsem se zasmála, takže dobrý,“ řekla Barča, kterou influencer s úsměvem doplnil. „Věděla, že Jarda dostane p*rem po hlavě,“ dodal. ■