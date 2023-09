Hana Gregorová poslala manželovi dojemný vzkaz do nebe: Lásko moje, chybíš strašně, vzpomínala na Brzobohatého

Radek Brzobohatý a Hana Gregorová Profimedia.cz

Je tomu už jedenáct let, co do hereckého nebe odešel vynikající herec Radoslav Brzobohatý (✝79). Dojemně na něj zavzpomínala jeho manželka Hana Gregorová (71), která s ním má syna Ondřeje Brzobohatého (40).

Manžel jí stále moc chybí a často na něj myslí. „Čas tak neúprosně letí a dnes je to už jedenáct let, co odešel hrát do nebeského divadla můj drahý a úžasný muž, pravověrný Moravák tělem, duší i charakterem. Budu navždy vděčná osudu, že zkřížil naše cesty, že jsem milovala a byla milována takovým nádherným člověkem,“ vzpomínala Gregorová, jež s Brzobohatým strávila třicet let a byla jeho velkou láskou.

„Věnujte mu tichou vzpomínku, dejte si „dvoječku“ Vavřinečka a věřte, že ho to tam nahoře určitě potěší. Lásko moje, chybíš strašně, ale to víš,“ dodala Gregorová. Slovenská herečka našla po odchodu svého muže štěstí po boku o 32 let mladšího Ondřeje Koptíka.

Jejich vztahu zprvu vůbec nikdo nevěřil a vypadalo to spíš jako krátké povyražení. Nakonec jsou spolu i přes velký věkový rozdíl dodnes a kroutí spolu už šestý rok. ■