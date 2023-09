Richard Krajčo ve StarDance pod přísným dohledem: Taneční partnerka už se přátelí s manželkou, společně na něho dohlíží

Richard Krajčo a Dominika Rošková Super.cz

Od léta se pravidelně potkávají na tanečním parketu. Richard Krajčo (46) trénuje ve StarDance po boku slovenské krásky Dominiky Roškové. Ke svým výkonům na zkušebně přistupuje zpěvák a herec zatím poněkud kriticky a doufá, že co se nedoučí, zvládne zahrát.

„Užívám si to, někdy jsem smutný, protože jsem si myslel, že to půjde snáz, většinou na konci tréninku. Ale většinou v tom nejsem sám, protože je smutná i Domča,“ prozradil nám smíchem zpěvák. „Už jsme se sladili, ne všechno se dá zahrát, Ríša je velmi pracovitý a museli jsme se naučit, že každý tanec je jiný,“ dodala pro Super.cz profesionální tanečnice, která už se také seznámila se zpěvákovou ženou, Karin Babinskou, a to z taktických důvodu.

Má tak přehled, jestli zpěvák i doma trénuje. „My spolu komunikujeme, funguje to tak,“ řekla nám na tiskovce StarDance Dominika. „Musím, mám to příkazem, mám tam takové zrcadlo, dělám ty věci, které mi nejdou a prý to pomáhá. Všichni jsou nadšení, Karin říkala Domče, že musí být přísnější a děti říkaly, že vypadám líp než na začátku, že už nejsem tolik směšný,“ dodal pobaveně zpěvák s tím, že už jsou z jeho manželky a taneční partnerky přítelkyně.



„Z nich se staly velké kamarádky, bohužel a jsem pod drobnohledem, jak na tanečním parketu, tak doma,“ řekl se smíchem frontman skupiny Kryštof. ■