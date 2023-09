Petr Švancara ze Survivoru svým vzhledem okouzlil dámy ve společnosti. A prozradil své tajemství

Bývalý fotbalista Petr Švancara na premiéře zářil opálením. Super.cz

„Ještě něco mi zůstalo ze Survivoru, kde jsme byli dva měsíce na ostrově, a jezdím často na dovolené. S dětma jsme valili do Chorvatska a mám ještě pigmentovou vlastnost, že když trošku svítí sluníčko, tak jsem hned opálený,“ smál se sportovec během rozhovoru pro Super.cz.

Jeho manželka to tak po jeho boku v tomto případě nemá vůbec lehké. „Ona to jinak dohání na zahradě. V Brně jsme měli štěstí, že sluníčko hodně svítilo, takže se opaluje, a nyní jede na pár dní s dcerou do Chorvatska a já zůstávám tady v Česku kvůli práci.“

My jsme si s Petrem povídali během slavnostního promítání nového primáckého seriálu Malá velká liga. Komediální seriál z fotbalového prostředí Petr moderoval. Jaký si udělal názor po zhlédnutí prvních dílů, jakožto bývalá fotbalové hvězda? „Baví mě to a těším se na další díly. Já se taky věnuji dlouhodobě tomu, že děti vedu ke sportu. Všechny tři děti, co mám, sportují. Syn je v národním týmu reprezentace do sedmnácti let,“ dodal Petr Švancara během našeho rozhovoru. ■