Ivana Chýlková jako princezna: V modré róbě strčila na tiskovce StarDance do kapsy i mladší kolegyně

Ivana Chýlková a Jan Tománek Profimedia.cz

V šatech, které pro letošní ročník navrhuje kostýmní výtvarník Roman Šolc, natočila upoutávku populární soutěže. V tmavě modrém modelu se třpytkami a volány vypadala Ivana doslova jako princezna a v bohatých šatech zastínila i mladší kolegyně. „Je to myslím nejšťastnější období v životě, můj život je celý šťastný, nestěžuji si, ale teď si to opravdu užívám,“ svěřila se Ivana Chýlková, která si celý proces StarDance nemůže vynachválit.

„Je to víc než pohoda. Hodně mě to baví. Je to pořád lepší a lepší, “ prozradila Super.cz herečka, která si na soutěž vyhradila veškerý svůj pracovní čas a naplno se věnuje jen zkoušení. „Jako divák mám ráda latinu, začínali jsme waltzem, a i ten byl hodně náročný. Pro mě je to překážkový běh jako všechno," uvedla Chýlková, která by se ráda v soutěži dostala co nejdál.

„Před začátkem tréninků jsem netušila, co mi tanec přinese. Byla jsem v očekávání, jak to celé bude probíhat. A jsem nadšená z toho, že se to ubírá dobrým směrem. To, jak bude vypadat výsledek, to je jiná věc. Teď to pro mě není jízda po skluzavce dolů, ale cesta výtahem nahoru. Jsem šťastná,“ dodala herečka, která se na tanečním parketu poprvé ukáže už za měsíc, a to po boku Jana Tománka, se kterým si jako jediná z tanečních dvojic letošního ročníku stále vykají. ■