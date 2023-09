Youtuber a hvězda StarDance Kovy se zasnoubil s tímto fešákem: Bouřlivé gratulace od Geislerové a dalších hvězd

Karel Kovář se zasnoubil. Ukázal originální snubní prsten. Foto: Super.cz/archiv K. Kováře

„Myšlenkami stále tam, kde jsem řekl ano společnému životu s Mírou,“ napsal Kovy k dojemnému příspěvku, který detailně ukazuje i originální snubní prsten.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevila spousta gratulací a milých vzkazů.

„Ó mio dio! Vy jste lásky,“ vzkázala partnerům Aňa Geislerová. "Moc gratuluji, boží," uvedla Nikol Čechová. „Aaa, moc gratuluji,“ napsala influencerka Gabriela Heclová a další fanoušci i známí.

Zásnuby proběhly zřejmě na Kovyho narozeniny, tedy 11. září, kdy sdílel snímek z přírody, která velmi připomíná i pozadí fotografie s prstenem. S partnerem navíc strávil dle svých slov rovnou celý „(před)narozeninový víkend“, a to ve Skotsku.

„Nějak si ani nechci připustit, jak šťastný poslední roky jsem. A vy za to můžete taky, oporu mám nejen v přátelích, vztahu a rodině, ale i v úžasné komunitě, kterou mi všechny ty roky jste. Mám lásku, štěstí, zdraví a uvědomuju si, že to není samozřejmé, že každého takového dne, týdne, roku si musíme vážit. Posílám vám všem velkou pusu, objetí, nebo casual bro-fist. A děkuju! 27 and show must go on,“ uvedl k fotografii. ■