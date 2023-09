Nebezpečně krásný zadeček a pohled pro bohy: Bývalá hvězda Novy Ochotská provokovala v bikinách a nestíhala číst pochvaly

Michaela Ochotská Foto: Super.cz/se souhlasem M. Ochotské

Michaela Ochotská (38) patřila před lety ke hvězdám Novy. Moderátorka ale televizní obrazovky opustila, což je možná škoda. Když se ale tato stále atraktivní blondýnka ukáže svým fanouškům v plavkách, pokaždé se je na co dívat.

Naposledy ukázala svoji dokonalou postavičku v bikinách na wakeboardu. A jako bonus vystavila na odiv svůj zadeček jako dva kmínky, což její fanoušky dostalo do varu.

„Na ten zadek by byl třeba zbrojní pas, jak je nebezpečně krásný,“ kochal se jeden nich. „Bože, to je prdelka,“ přidal se další. Míša zkrátka stále táhne. „Na to, že mi bude za dva roky 40, tak se tak vůbec necítím,“ řekla nedávno Super.cz Ochotská, jež snad zastavila čas.

Ale jak sama podotkla, formu nemá zadarmo a stojí za ní pěkná dřina. Postavičku si prý udržuje především pravidelným cvičením jógy. ■