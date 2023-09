Krimi seriál s Brodskou a Čmaňou na opačné straně zákona byl dlouho schovaný v šuplíku. Odvysílání se dočkal až po 14 letech

Tereza Brodská v seriálu Případ pro zvláštní skupinu Česká televize

Epizody ze šestidílné série Případ pro zvláštní skupinu (1989) nyní běží na Televizi Seznam každou středu ve 20:10 hodin.

Čmaňa a Krampol na opačné straně zákona

Případ pro zvláštní skupinu navázal volně na divácky oblíbený kriminální seriál Malý pitaval z velkého města (1982-1986). Změnil sice sestavu hlavního týmu kriminalistů, ale zachoval koncept uzavřených jednotlivých případů propojených jen hlavními osobami.

Někteří herci si zahráli v obou seriálech, ale jiné role. Zajímavé je, že Pavel Zedníček a Jiří Krampol představovali v Malém pitavalu z velkého města kriminalisty, ale zde, konkrétně ve 4. epizodě Král se zlobí, stáli oba na druhé straně zákona.

Brala úplatky za nic

I v tomto seriálu šlo o skutečné kriminální případy. Jedním z nich byl případ podvodnice, která za úplatu nabízela protekci u přijímaček na vysokou školu.

Nic pro to ale nedělala – pokud se student na školu nedostal, prostě peníze vrátila, že to nevyšlo. V Případu pro zvláštní skupinu ji ztvárnila Jana Štěpánková. Stejný postup podvodu byl popsán i v seriálu Okres na severu (1981) v epizodě Rozchod.

Sledovačku nedostal

V epizodě Noční chodec zase postava Kasíka v podání Jiřího Kodeta prosila pracovníky kriminálky, aby ho zavřeli, protože mu jde o život, což byla pravda. Ti to odmítli, i když je jejich náčelník varoval, že pokud někdo Kasíka zabije, tak je stáhne z kůže. Nabízela se prostinká věc, dát mu sledovačku – jednak by ho chránili, a jednak by dokázali vraha při útoku zatknout. To se však nestalo.

Zajímavosti o seriálu

Budova, ve které sídlili kriminalisté ze zvláštní skupiny, byla ve skutečnosti Studentský dům Českého vysokého učení technického na nároží Bílé, Bechyňovy a Kolejní ulice v Praze-Dejvicích. Stavba, jejíž součástí je tzv. červená menza, byla podle návrhu Ing. arch. Oldřicha Dudka dokončena v roce 1986.

Hlas Zuzany Bydžovské, která se představuje ve sluchátku jako sestra Agáta, je možné slyšet v každé epizodě. Herečka se však na obrazovce nikdy neobjevila.

Zámek, do kterého se šel v 6. epizodě Neznámá kráska a myslitel vloupat mladík, jehož hrál Jiří Langmajer, je zámek Veltrusy. Půvabná barokní stavba se objevila mj. i ve Formanově Amadeovi (1984) nebo ve 3. epizodě krimiseriálu Zločiny Velké Prahy (2021). Fotogenický zámek si zahrál pochopitelně i v celé řadě pohádek a historických filmů. ■