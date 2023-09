Influencer, který hází své výkaly k sousedům, útočí na Českého slavíka. Věřím, že Gott by mě podpořil, říká

Matouš Kaluba bude bojovat o Českého slavíka. Super.cz

Jeden z nejbizarnějších českých influencerů, zpěvák Matouš Kaluba, který je známý díky organizaci Clash of the Stars, chce bojovat o Českého slavíka.

„Musím podotknout, že k vám nemluvím jako prezident ani politik, nýbrž jako řadový občan české příslušnosti. Bohužel, osud to tak chtěl, dostal jsem úděl zpívat, bavit lidi, a to ve světě a všude. Přeji si, aby ti z vás, kteří mě mají rádi, mě podpořili od 14. září svými hlasy v Českém slavíkovi,“ oznámil Kaluba, který své sledující nedávno šokoval i informací, že vykonává potřebu na balkón, své výkaly nechá ztvrdnout a pak je hází lopatou k sousedům.

„Závazně slibuji, že pokud se umístím alespoň na třetím místě, tak tu trofej, kterou získám, dám na hrob jedné veliké pěvecké legendě, panu Karlu Gottovi, jako poctu jeho památce, životního úspěchu. Budou to smutné čtyři roky, co mezi námi není, ale věřím, že kdyby mezi námi byl a žil, tak by podpořil mou touhu hnát se za svými sny. Chci být dalším patronem ve světě, co bude šlechtit jméno České republiky a bez ohledu na to, co mě čeká, se chci rvát silou ohně a větru za své sny,“ oznámil bizarní influencer, který se v minulosti léčil na psychiatrii.

Tohle oznámení spousty přihlížejících vybučelo. Matouš se pak nebránil a všechny velmi ostře napomenul. „Vy, kteří bučíte, z*urvenci, vym*daní, tak doufám, že vám to karma vrátí. Jste jenom ubohý k*rvy, které v životě nic nedokázaly,“ dodal. ■