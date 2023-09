Když přišla řeč na přítele, zrůžověla jako její outfit. Zamilovanou Dominiku Haškovou brzy čeká neobvyklá výzva

Zamilovanou dceru Dominika Haška čeká velká výzva. Super.cz

„Ano, je to všechno v pohodě,“ popsala Dominika svůj vztah. Při odpovědi celá zrůžověla do barvy svého ouftitu. Právě ten dal vyniknout jejím křivkám.

Zpěvačka skupiny We Are Domi se brzy ukáže divákům v nové podobě. Do Prahy totiž míří největší hvězdy korejského popu, tedy K-popu. Velkolepý koncert K-POP Prague 2023 se odehraje 6. října v pražské O2 areně, kde nebude chybět právě Dominika. Uvidíme ji tak poprvé v roli moderátorky, která tímto večerem bude provázet. „Je to pro mě vysněný side job. Ono se to pak bude vysílat i v Koreji, tak to moderování bude v angličtině, což je pro mě komfortní. Takže já se na to velmi těším. Mám na to necelý měsíc se do toho vžít a těším se. Bude to zajímavé.“ Dominika bude navíc moderovat s korejským kolegou.

Jak si můžete poslechnout i v našem video rozhovoru, zpěvačka má silný anglický přízvuk. Narodila se v Americe a studovala v Anglii. V Praze je ale zatím spokojená. „Momentálně je celá kapela tady, ale vždycky říkám, že nevím, co bude za rok. Zpíváme v angličtině, tak můžeme i na trh v Norsku, když kluci jsou odtamtud. Ale v Čechách jsme moc rádi,“ dodala dcera bývalého hokejového brankáře Dominika Haška. ■