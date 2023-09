Dobrý den, všechno ven. Herečka Sandra Pogodová ráda chodí bez podprsenky. Nyní vyzkoušela i bombarďáky

Sandra Pogodová ráda chodí bez podprsenky a kalhotky vyměnila za bombarďáky. Super.cz

„Podprsenku nenosím už dávno, to mám dneska jenom kvůli vám, na co bych to nosila, to se nosí, aby to něco drželo. Já jsem dřív nosila podprsenku jenom proto, abych měla žlábek,“ řekla Sandra v show 7 pádů Honzy Dědka.

Herečka byla nedávno na dovolené na Srí Lance. „Přijedou tam za mnou postupně tři skupinky lidí a máme tam s kamarádem Tomášem Lukavcem připravený seminář,“ svěřila se před odletem Super.cz.

Ale zpátky k podprsenkám. Při balení kufru na ně vůbec nemyslela, zapomněla ale na jinou důležitější věc - na kalhotky. Po příletu do exotiky tak vznikla bizarní situace. „Na Srí Lance jsem tedy sháněla kalhotky, ale oni jsou malý, ty mají zadky jako když komár srazí paty. Našla jsem tam pak jeden krámek pro starší a koupila bombarďáky. Holky, to vám je tak pohodlný,“ práskla na sebe Sandra Pogodová. Zůstává tak otázkou, zdali po dovolené zůstala bombarďákům věrná i v Česku. ■