Monika Leová popsala následky náročného porodu: Syn Max utrpěl zlomeninu klíční kosti

Monika Leová s novorozeným synem Maxem Foto: se souhlasem M. Leové

Modelka Monika Leová (32) má za sebou velmi náročný porod, její druhý potomek, syn Max, vážil přes 4,7 kilogramu. Monika nyní prozradila, jak namáhavý porod byl, a to nejen pro ni, ale také pro jejího chlapečka.

Během porodu se malý Max zranil, utrpěl zlomeninu. "Má z porodu zlomenou klíční kost," prozradila Leová s tím, že ji lékaři ujistili, že dítě bude brzy v pořádku. "Miminkům se to prý hojí rychle a dobře," dodala.

Maxík má také po tváři i těle červené flíčky. "Je to petechie, jsou to popraskané žilky, které se vytvoří po delším nebo namáhavém porodu. Max je měl po celém těle, což už tak obvyklé není. Tak mu dělali testy, zda má dostatek krevních destiček, a vše měl v pořádku," dodala Leová s tím, že i flíčky by měly brzy zmizet. ■