Yvonne Přenosilová (✝76) čelila v mládí výhrůžkám. Drsné telefonáty ji donutily k útěku ze země

Yvonne Přenosilová na snímku ze 60. let Foto: ČTK / Dezort Jovan

Drsné výhrůžky ji donutily k emigraci

Přišel rok 1968 a Přenosilová podepsala manifest Dva tisíce slov, čímž si podepsala i vlastní ortel. Začala čelit výhrůžkám, zejména telefonickým, které organizovala Státní bezpečnost. Nakonec jí nezbylo nic jiného než emigrovat. Nejprve odjela do Anglie, ale na původní úspěch už se jí navázat nepodařilo. Doba se změnila, a tak si na ostrovech zazpívala pouze na jediném koncertě „pro pokořené země“. Nakonec se tedy vrátila na kontinent a jejím útočištěm se stal Mnichov v tehdejším Západním Německu, kam za ní vzápětí přijeli i rodiče.

I v Německu se pokoušela zpívat, ale žádná velká sláva to nebyla, a tak začala v roce 1972 pracovat jako pozemní letuška u British Airways.

Svatba se šlechticem a návrat domů bez syna

V roce 1978 se provdala za právníka Andrease von Schuckmanna, který měl šlechtický titul, a tak se díky němu stala baronkou. O rok později se jí narodil syn Maximilian Philipp. Manželství se v roce 1985 rozpadlo a bývalá hvězda hudebního nebe se ocitla v roli samoživitelky. Naštěstí nezůstala bez příjmu, protože dostala nabídku pracovat jako moderátorka v čs. sekci Radia Svobodná Evropa.

Poté, co v roce 1989 padl v Československu režim, měla strach se vrátit. V pražské Lucerně ji ale v prosinci téhož roku přivítaly bouřlivé ovace. Natrvalo se do rodného Česka vrátila v roce 1994. Nakonec ale bez syna, jenž se rozhodl zůstav v Německu s otcem. Přenosilová pracovala do roku 2003 v pražské redakci Svobodné Evropy.

Poté působila na stanicích Regina a Praha, a nakonec zakotvila v Country rádiu, kde měla svůj pořad Sklípek. V posledních letech ji trápily vleklé zdravotní problémy. Velké bolesti zpěvačce způsoboval chronický zánět sedacího nervu, který jí znemožňoval pohyb. Jinak velmi aktivní dáma proto zůstávala převážně doma a vystupovala jen sporadicky. ■