Zemřela Yvonne Přenosilová. Pěvecké hvězdě 60. let bylo 76 let

K největším hitům Yvonne Přenosilové patřily písně Roň slzy, Boty proti lásce, Tak prázdná, Zimní království, Sklípek, Mně se líbí Bob nebo Pomalu a líně. Oblíbená zpěvačka byla považována za průkopnici českého rhythm and blues a rock and rollu.

Přenosilová patřila v 60. letech k největším hvězdám naší hudební scény. Úspěchy ale slavila i v Británii, kde mj. vydala singl When My Baby Cries/Come On Home. V Londýně absolvovala i dva úspěšné koncerty v klubech, dokonce o ní psali v tisku.

Třešničkou na dortu bylo její vystoupení v nejpopulárnějším pořadu britské televize Ready, Steady, Go!, kam byli tehdy pozvaní i Rolling Stones, The Kinks a Gerry & the Pacemakers. Sám Mick Jagger ji prý dokonce předtím nakopl pro štěstí. Po třech týdnech ale vše skončilo – Yvonne Přenosilová musela kvůli maturitě zpátky do Československa.

Hudební kariéra talentované zpěvačky se rozjela během konkurzu do Semaforu, kde Yvonne Přenosilová sice neuspěla, ale zaujala skladatele Karla Mareše. V roce 1963 se spojila se skupinou Olympic a vystupovala v pásmu Ondráš podotýká. Pak získala angažmá v divadle Apollo, kde účinkovali také Karel Gott (✝80) či Karel Hála (✝74). Její spanilá jízda trvala tři roky a jistě by trvala mnohem dále. Jenže přišel rok 1968 a zpěvačka podepsala manifest Dva tisíce slov, čímž si podepsala i vlastní ortel. Nakonec emigrovala do Západního Německa, do Česka se vrátila až po revoluci, kde posléze působila v celé řadě rozhlasových stanic. ■