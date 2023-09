Divoká párty na pokoji Ondřeje Brzobohatého. Jakub Prachař popsal, co s Danielou Písařovicovou dělali po dvou lahvích vína

Jakub Prachař, Jan Maxián a Vojta Dyk tvoří skupinu Tros Discotequos. Profimedia.cz

A po divokém koncertě následoval i neméně bujarý večírek. Ke klukům u kapely se navíc přidali i Ondřej Brzobohatý (40) a jeho přítelkyně Daniela Písařovicová (44). A jak kluci poznamenali v podcastu Miloše Pokorného Boomer Talk, byla velká chyba, že Ondřej Brzobohatý koupil dvě lahve růžového vína a pozval je k sobě na pokoj.

„Jak poznamenal Vojta Dyk, nikdy byste neměli nikoho zvát lidi k sobě na pokoj, protože v tu chvíli už to nemáš ve svých rukách. Což se včera také potvrdilo…Odcházel jsem v 5:05,“ přiznal Prachař. „Daniela od asi třetí hodiny ranní opakovala stále dokola jednu jedinou větu: Dobrou noc,“ práskl na moderátorku Maxián.

O hodinu později ale z párty jako první odešel Vojta Dyk, který k tomu měl dost dobrý důvod. „Můj pobyt v tomto lázeňském městě je zásadně ovlivněn tím, že jsem si dal smažené mořské plody. A od té doby se to se mnou táhne. Takže mně, na rozdíl od Jakuba a Honzy, má Daniela ráda, protože já jsem odešel ve 4:03,“ přiznal Pokornému Vojta Dyk.

A co s kluky Daniela celou noc probírala? Došlo prý i na značně intelektuální debaty! „Dělala s námi rozhovory až do pěti do rána, seděli jsme za stolem, ona taky, bylo to nasvícené, normální mikrofony, kamery jely a do pěti do rána jsme rozebírali takové závažné věci, jako třeba mikroklima. Zkrátka věci, které nás zajímají, třeba my s Danielou milujeme dendrologii, stromy a to všechno a bavili jsme se, že nás trošičku mrzí, že mají topoly tolik kudrnky,“ prozradil v podcastu mimo jiné Jakub Prachař. Večírek tak měl vskutku grády... ■