Moderátor Petr Vágner hecnul i vnadnou přítelkyni: Jako jediní Češi uběhli nejvyšší maraton na světě v Himálaji

Petr Vágner s přítelkyní Silvií zvládli nejvýše položený maraton na světě. Foto: se souhlasem P. Vágnera

"Po pravdě, hned druhý den mě tady v Himálajích postihla výšková nemoc z nedostatečné aklimatizace, takže jsem ani nevěřil, že za sedm dní tady skutečně poběžím takto náročný závod. Díky spoustě výletů až do nadmořské výšky 5 424 metrů na Khardung La a na některé horolezecké base campy jsme se nakonec aklimatizovali docela rychle. Dokonce jsme spali ve stanu u nejvýše položeného slaného jezera na světě na Pangong Lake ve 4 266 metrů, kde jsme měli i první běžecké tréninky," popisoval moderátor.

Organizátoři himálajského maratonu společně s lékaři měli právo veta nepustit do závodu na základě lékařského posudku některé závodníky, hlavně z Evropy. To třeba potkalo několik polských běžců, kteří se nesrovnali s nadmořskou výškou. Pár tak měl velké štěstí, že se jim to díky jejich houževnatosti podařilo.

"Ladakh Marathon jsme startovali v 6 hodin ráno v Lehu ve výšce 3 500 metrů, kdy bylo okolo 6 stupňů Celsia a už zhruba v 10 hodin začalo pálit ostré sluníčko. Takže celý závod jsme se museli potýkat nejenom se změnou počasí, ale také s nadmořskou výškou, která nám vzala hodně síly. Nakonec jsme závod úspěšně dokončili v čase 5 hodin 45 minut," upřesnil. Nejhorší prý byl závěr s prudkým stoupáním. "Tohle už šli všichni chůzí, nikdo neběžel, tedy kromě místních šerpů," dodal.

Za pomoc by chtěl poděkovat indickému guidovi, kterého na sociálních sítích najdete jako Jan Řepa Česko. S ním a jeho rodinou také to, že maraton dali, oslavili. "Myslím, že maraton v Himálaji byl na dlouhou dobu poslední extrémní závod. Ale nikdy neříkej nikdy," uzavřel Vágner. ■