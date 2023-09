Po dvou potratech se těší na vymodlené miminko: Půvabná moderátorka Primy popsala těžkou cestu k dítěti

Lucie Ptáčková se těší na miminko. Foto: Super.cz/archiv L. Ptáčkové

O miminko se s partnerem snažila víc než dva roky. „1 + 1 + 2 ztráty + 3 operace + 2 kliniky reprodukční medicíny = 3. Tohle je naše rovnice. Odečítám ještě přibližně všechny naše nervy a víc než dva roky života. A přičítám nekonečno lásky a taky hodně trpělivosti, tu jsem ze sebe spolu s nadějí občas dolovala jen těžko,“ svěřila se moderátorka Primy, která se nyní pochlubila rostoucím bříškem.

Přírůstek do rodiny by měla přivítat na světě v zimě a už teď se na miminko velmi těší. Těhotenství pro ni není jednoduché. „První pozitivní test byl čistá radost. Třetí spíš už jenom strach. Dlouho jsem tomu zázraku ve mně nedokázala říct jinak než plod,“ svěřila se moderátorka a popsala nepříjemnou situaci, kterou si na jaře prošla.

„Když jsme na konci května jeli v noci na pohotovost, krev na zemi, rozespalý doktor zakázal Dominikovi jít do ordinace a mně na křesle podrážděně poradil, ať se přestanu klepat, nebo mě nevyšetří, nevěřila jsem, že tam pořád bude, to malý něco na ultrazvuku, s bušícím srdcem, jako by se kolem něj nic nedělo,“ svěřila se moderátorka, která byla ve strachu, co bude špatně tentokrát.

„Hematom nás nenapadl, protože jsme nevěděli, že něco takového existuje. Běžný až u čtvrtiny všech těhotenství, podle doktora to bylo pade na pade,“ svěřila se Lucie, která si snažila hledat všechny možné informace. “Žije? byla první otázka na každý kontrole, kam jsem chodila jako zombie, protože jsem z nervů nespala. Žil, rostl a sílil, z neurčitý fazole to najednou vypadalo jako malý člověk, který po měsíci ten nejistý boj vyhrál. A zbytek léta byl krásný, hlavně když jsem přestala googlit, co všechno dalšího se může po.rat. Je to zázrak,“ dodala budoucí maminka. ■