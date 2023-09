Kuchařka Kamu se podruhé vdala: Obřad v místnosti s oprýskanými zdmi a plastovým nábytkem

Kamila Rundusová alias Kamu Foto: archiv Kamu

První svatbu měla známá kuchařka Kamila Rundusová alias Kamu už během pandemie. Nějakou dobu se jí to podařilo tajit, loni se pak s radostnou zprávou svěřila světu. Influencerka se tehdy provdala v kapli v Las Vegas, ale než svazek na Kostarice, kde s manželem Robim žijí, nabyl platnosti, zemřel notář a jejich doklady se ztratily.

„Minulý týden nám advokátka stanovila nové datum svatby,“ svěřila se na sociální síti známá kuchařka, která si šla se svým partnerem říct ano podruhé. „Přijďte v pátek 1. 9. v 11 hodin do mé kanceláře. A tak jsme si v pátek řekli své druhé ano v úplně maličké místnůstce s oprýskanými zdmi a plastovým nábytkem. Za svědky nám byla recepční a asistentka. A my se smáli,“ svěřila se Kamu, která nikdy neprahla po svatbě.

Nakonec tomu ale život chtěl jinak. A má za sebou už dvě veselky. „Jedna s Elvisem ve Vegas během pandemie a druhá kostarická docela nečekaná. To, že jsme papíry náhodou podepisovali v 11:11, nám už jen vykouzlilo úsměv na tváři. Klidně si ho vezmu milionkrát kluka jednoho nejlepšího! Protože my můžeme mít tolik svateb, kolik jenom chceme. A třeba nás ta s rodinou a blízkými teprve čeká,“ prohlásila Kamu, která oslavila obřad amazonskou ceremonií v kruhu brazilského kmene Shanenawá.

„Byl to veliký zážitek. Jako by se to všechno sešlo, abychom protančili v kaktusovém labyrintu celou noc a oslavili naše už druhé „ano“ a život samotný,“ dodala kuchařka. ■