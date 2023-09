Hrátky s poprsím Ornelly Koktové: Trojnásobná maminka detailně ukázala svůj trik na pevný dekolt

Ornella Koktová nepatří mezi ženy, které by vyhledávaly plastické chirurgy. Dokáže si poradit jinak. Foto: Super.cz/se souhlasem O. Koktové

Dekolt si zpevňuje už nějakou dobu páskou a s fanoušky tento „trik“ opět sdílela na sociálních sítích.

„Tohle mluví asi za vše,“ uvedla k videu, které detailně ukazuje její ňadra před zalepením a také po zalepení, kdy je výsledek skutečně znatelný.

„Na svých sítích mám hlavně ženy a z toho mnoho maminek. A to byl samý dotaz typu. Po dětech máte taková prsa? Byla jste na plastice? Wow, jak to děláte?! To je matka 3 dětí?“ uvedla Ornella s tím, že jí tohle pozvedávání ňader dodalo sebevědomí.

„Co mě na tom nejvíc baví, je to, že tohle dodá ženám pocit totální sebejistoty a zvýší jim to sebevědomí. Přesně to, co jsem prožívala já,“ prozradila nedávno na sociálních sítích. ■