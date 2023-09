Bývalá hvězda Ulice se po delší době odhalila: Kadeřávková předvedla na pláži svou letošní formu v plavkách

Anna Kadeřávková Foto: archiv A. Kadeřávkové

Prodloužit si léto u moře se rozhodla Anna Kadeřávková (26). Herečka, známá mimo jiné ze seriálu Ulice, zabalila kufry a odletěla do Dubaje. Z místa poslala pozdrav v plavkách, a předvedla tak svou letošní formu.

S odvážnými fotkami mladá herečka a influencerka na sociálních sítích šetří. Spíš než provokativní snímky sdílí Kadeřávková střípky ze svého běžného života, nedávno se tak pochlubila například tím, že se už brzy bude stěhovat do svého domu, který už dokončuje. „Je to velký stres, ale těším se, že to bude brzy hotové,“ řekla Super.cz herečka, která koupila developerský projekt.

Před velkým stěhováním si ještě odskočila k moři, odkud poslala pozdrav ze břehu v růžových bikinách. „Snažím se cvičit, jíst zdravě, není to tak, že bych se nějakým způsobem omezovala, ale snažím se o zdravý životní styl,“ svěřila se nám nedávno herečka, která snímky potěšila nejednoho svého fanouška. ■