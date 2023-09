Malá dušička na exotické dovolené: Rodinu režiséra Snowboarďáků vyděsil sjetý Mexičan i krokodýl vedle loďky

Romana Goščíková si s manželem Karlem Janákem a synem Ondráškem nadělili dobrodružné prázdniny. Super.cz

"Díky tomu, že se nám podařilo vyšetřit skoro měsíc volno, byli jsme 24 dnů v Mexiku. I Ondrášek to skvěle zvládl," vyprávěla s tím, že pobývali v turističtější části země, na Yuacatánu. Program měli klasický. Moře, mayské pyramidy nebo koupání v krasových jezírkách, cenotes. "Byly tam i dobrodružnější okamžiky, kdy kousek od nás, když jsme byli na lodičce, plaval krokodýl," svěřila se.

Opravdu malou dušičku měli s manželem jen jednou, když museli synovi zastavit na čurání na okraji už temné vesnice. "Seděli tam takoví dva místní, jeden z nich se k nám vydal a my byli asi padesát metrů od auta. Začal na nás mluvit a já viděla, že je úplně sjetý. Rychle jsme zdrhli do auta a ani jsme Ondráška neupoutali do sedačky, jak jsme odtamtud spěchali," prozradila. ■