Tereza Černochová Michaela Feuereislová

Během kariérních začátků se ale Tereza Černochová musela vypořádat s pořádnou kritikou, kterou si vyslechla od kolegy z branže. Tato rána v ní zůstala ještě hodně dlouho. „Sagvan Tofi je prostě blb. Mně jako dívce před zraky vydavatelství řekl památnou větu, že já nikdy s tím, jak vypadám, nebudu zpěvačka, a už vůbec ne dobrá a vůbec ne populární. Mě to tenkrát píchlo u srdce a zamotalo mi to hlavu,“ svěřila se zpěvačka v show 7 pádů Honzy Dědka.

Zpěvačka Sagvanovi stále neodpustila a je odhodlaná se s ním vypořádat po svém. „Od té doby jsem ho neviděla. A těším se, až na něj narazím. Vezmu ho pod krkem a řeknu mu: Chlapče, tak se na mě podívej, někdy je lepší držet mordu. Tak třeba prostřednictvím tohoto pořadu by se to k němu mohlo dostat. Ale nekopejme do chudáka, přátelé,“ dodala sebevědomě Tereza. ■