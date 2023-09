V bytě má nejraději ledničku a záchod. Nejkorpulentnější česká moderátorka nám ukázala svůj bejvák

Moderátorka Aneta Christovová nám ukázala, jak bydlí. Super.cz

Na svém bytě má nejraději lednici a záchod. „Tak to fakt je, ale nejsem ten typ, co by na záchodě trávil hodně času, ale ta úleva, která se ti tam dostane, je příjemná. A miluji jídlo, někdy se mi stane, že otevřu ledničku i stokrát za den, už nevím, co bych do té huby strčila. Divím se, že ještě drží dvířka. Kuchyň mám ráda, ale nevařím,“ řekla Super.cz smíchem Aneta.

Když moderátorku navštívíte, v bytě si všimnete řady afrických doplňků. „Mám přítele z Mauricia, asi to tak nějak k tomu patří. Jeden čas to tady bylo i do Číny, protože děda byl námořník, tak nosil suvenýry z celého světa.“

Nejvíce času tráví ale v obýváku u pracovního stolu, kde pracuje na své další knize. „Moje vlastní prvotina. Jinak máme Stará, tlustá, blbá s Vlaďkou Pirichovou a Lindou Finkovou (55), pak jsme udělali druhé pokračování a já následně dostala nabídku na samostatný projekt. Pracovní název je zatím stejný, jako můj Instagram – Deník tlustý kočičandy a uvidíme, co se z toho vyklube,“ dodala Aneta Christovová. ■