Během rozhovoru si otíral krev z nosu: Vítěz Love Islandu dopadl po zápasu s mistrem světa v boxu ještě dobře

"Věděl jsem, proti komu jdu, hodně toho dokázal, a kdyby opravdu chtěl, tak ten zápas není plichta a nevydržel bych v kleci ani ty tři kola. Je pro mě velká čest, že mě nechal si to s ním odboxovat. Navíc to bylo pro dobrou věc. Jsem rád za to, jak to dopadlo, i když jsem dostal jak pes," řekl Super.cz Kryštof. Výtěžek zápasu byl určený pro malého Míšu Nováka, který má těžce poškozený mozek, je na úrovni miminka a potřebuje neustálou a nákladnou péči.

Kryštof se bojovým sportům věnuje už nějaký čas. "Jsem vděčný za každou příležitost, kdy se mohu ukázat v ringu," svěřil Novák, který si ještě během rozhovoru otíral zbytky krve z nosu. "A to jsem ještě rád, jak dneska vypadám. Ale já už nejsem ve věku, kdy se to dá dělat na úplně vrcholové úrovni, aby to úplně odnesl můj zjev. Samozřejmě to jsou bojové sporty, takže to tam může padnout a něco se stát, třeba zlomený nos. Ale doufám, že moje obrana bude vždy taková, aby se mi to nestalo," věří. "Kdyžtak kontakt na plastiku máme," smál se, protože jeho partnerka Denisa si nedávno nechat zvětšit prsa.

A jaké má aktuální plány? "Přestěhovali jsme se do Brna, tak se tam musím zabydlet a najít si práci. Chci pokračovat v trenéřině, tak si budu hledat nové fitko a klienty. Doufám, že se mi to rozjede. Pak možná nějakou dovolenou. A když bude další zápas, budu rád," uzavřel. ■