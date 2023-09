Hejty se mírní, ale zůstávají: Radši znovu na obřízku, šílí divák z Elišky a Damiána

Seriál Eliška a Damián opět schytal hejty, už jich ale bylo méně. FTV Prima

"Za mě je tento seriál moderní pohádka, herecké výkony jsou normální, až tedy opravdu na Emmu, ale ta herečka není. Ale snaží se! Za pravdu musím dát názorům, že je trošku arogantní, vulgarity a přemodernělé výrazy k ní fakt nesedí. Dala jsem šanci druhému dílu a jsem ráda, nabírá to spád, nenudila jsem se a na Emmu už si zvykám," zazněl názor, v němž se mnozí shodli.

"Tak já jsem si u tohoto seriálu odpočinula, mně se líbí, normální seriálové zápletky, provedení vtipné. Aspoň se nepletou s ostatními seriálovými slátaninami, u kterých ani nevím, který to vlastně je," míní další divačka. Jiní chválí úvodní píseň, vyzdvihují herecký výkon Dany Syslové nebo vzhled Roberta Urbana.

Těch, které zklamal děj i herecké výkony, už nebylo tolik jako po prvním dílu a zřejmě brzy odpadnou, protože proč se masochisticky mučit sledováním něčeho, co se jim tolik nelíbí. "To radši znovu na obřízku, než koukat na tohle," napsal jeden z diskutujících na facebookové stránce Primy. "Kdyby byl Damián jako Bůh, Eliška jako Venuše, tak z téhle slátaniny nikdo nic koukatelného neudělá zvláště při absenci hereckého umění. Ale to možná ani není chyba herců, když není co hrát. Zoufalé dialogy, v tom seriálu by shořel i nositel Oscara," přidala se další divačka. ■