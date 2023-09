Zásnuby v kleci: Nastrojenou Shopaholic Adel s korunkou na hlavě a na antidepresivech požádal přítel o ruku

Shopaholic Adel požádal přítel o ruku v zápasnické kleci Super.cz

V poslední době to přitom mezi nimi nebylo zrovna růžové, jak její sledující vědí. "Vyříkali jsme si to, začala jsem brát prášky na depresi. Bohužel je to s mým chováním nutné. Snažím se uklidnit a naslouchat. Teď nám to klape skvěle," vysvětlila Adel, která vždy byla ve vztahu drsný šéf a své partnery zamykala anebo je nechtěla pouštět na záchod. I když v jiném videu tvrdila, že musí partnerovi kupovat pivo, aby vůbec došlo k intimnímu kontaktu, teď říká, že to byla jen legrace a klape to i v tomto směru. "Má mě rád i bez piva," ujistila nás a v našem videu promluvila i o dalším stěhování a o svých dovednostech v kuchyni.

Hodinu po prvním rozhovoru jsme se s párem sešli znovu. Mezitím totiž Adel přímo v zápasnické kleci požádal Honza o ruku. "Nečekala jsem to. Vůbec jsem nevěděla, proč s ním mám jít do té klece," tvrdila Adel. "Domluvil jsem si to přímo s organizací," vysvětloval Honza. Svatba by prý podle Adel měla být klidná a nebude se streamovat na sociálních sítích. A kolik by chtěla dětí? "Stačí jedno," uzavřela. ■