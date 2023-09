Životní tragédie Jitky Farské z Ulice: Ilona Svobodová pohřbila dva muže svého života. Další už asi nepřijde, říká

Ilona Svobodová se musela vzpamatovat ze dvou životních tragédií Super.cz

"Měla jsem těžké roky, které by těmi průšvihy naplnily několik životů a přežila jsem to, protože jsem tvrdá a silná žena. Nesnáším úsloví, že to, co tě nezabije, to tě posílí, ale něco na něm je. Na všechno se dívám s optimismem. Jsem ráda, že je sluníčko, že žiju, že mám hodně práce. Je mi teď dobře a všechny zlé věci jsem překonala, za což jsem na sebe hrozně pyšná," řekla Super.cz.

Odbornou pomoc sice vyhledala, ale poněkud jiného rázu než je psychoterapie. "Když jsem byla úplně na dně, což je u mě nezvyklé, šla jsem ke kartářce. Řekla mi všechno, co se pak stalo. Je to pro mě záhada. Nechodím k léčitelům a podobně, ale jednou za čas jdu k někomu, komu věřím," svěřila.

"Nic jsem zásadně neudělala, jen jsem si uklidila sama v sobě a po těch průšvizích se nadechla k novému životu," dodala s tím, že jí pomohla i práce a její dvě děti. Nového partnera zatím nemá. "Nějaký byl, ale už zase není. Ono je to složité. Uvědomila jsem si, že to, že jsem silný a optimistický člověk, chlapi nezvládají. Doufám, že se někdo objeví, ale když ne, tak žiju i tak spokojeně. Ale další muž pro život už to asi nikdy nebude," uzavřela. ■