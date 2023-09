Moderátorka Monika Leová je dvojnásobnou maminkou. Na svět přivedla syna

Monika Leová s manželem Martinem Michaela Feuereislová

„Rodím,“ vzkázala nejprve fanouškům šťastná maminka, aby pak informovala, že už je potomek na světě. „Kojím,“ napsala stručně Leová, která má ještě dvouletou dceru Miu, jež se nyní dočkala bratříčka.

Leová si ještě před porodem přála, aby její syn byl stejně hodný jako byla Mia. Klidně by pak šla i do třetího dítěte. „Uvidíme, jaké bude druhé, jestli bude hodné jako první, tak bychom chtěli další. Jsme oba ze tří sourozenců, tak bychom rádi měli tři děti. Modlíme se, aby to bylo spavé miminko, bylo zdravé a na stejné vlně, jako jsme my,“ řekla Super.cz Monika. ■