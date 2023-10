Pořád se vidí jako modrooký blonďák: A proč se Karel Voříšek vyhýbá šedé barvě?

Karel Voříšek se vyhýbá šedé barvě. Super.cz

"S Klárou na sebe slyšíme a vím, že když se mi něco nepovede anebo zapomenu, tak ona okamžitě naskočí. Stejné to je i s Lenkou, se kterou už jsme spolu také moderovali. A s Klárou už spolu letos moderujeme deset let, což je nejdéle, co jsem na obrazovce. Déle už jsem jenom se svým partnerem, s nímž letos slavíme dvacet let," vysvětlil.

Výjimkou ve dvojicích, v nichž moderuje, je Voříškova aktuální talk show, kterou má společně s Janem Přeučilem (86). "Napsali jsme spolu knihu Nebát se a mluvit, která zábavnou formou radí, jak na trému a obavy. Teď vyrážíme na velkou tour," prozradil.

Pobavili jsme se i na téma obleků, v nichž moderuje. "Nechávám to i na odbornících. Večer volíme tmavé, tlumené barvy. Šedá se hodí spíš na odpoledne. A navíc mi jedna kamarádka řekla, že šedá je barva chudoby, tak se jí vyhýbám," míní Karel, takže jsme zažertovali na téma jeho šedivějících vlasů. "Já se pořád vidím jako modrooký vysoký blonďák," smál se. ■