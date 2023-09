Olga Šípková se podruhé narodila. Sportovkyně prodělala mozkovou příhodu

Olga Šípková Michaela Feuereislová

Sportovkyně si nechtěla přiznat, že na sebe nakládala až příliš mnoho. Její tělo to tak nezvládlo. „Je to dvanáct let, co jsem se dohnala až na psychiatrii,“ svěřila se Šípková v pořadu Na kafeečko. Po dobu dalších pěti let dokonce musela brát antidepresiva.

Vše ale vedlo k tomu, že před rokem se Olga podruhé narodila. Prodělala totiž mozkovou příhodu. Došlo k tomu během jedné lekce, na které začala zvracet. „Lekci jsem dokončila, protože já jsem přece nejlepší. Kamarádky mě odvezly z tělocvičny domů. Můj současný muž se zajímal, co se děje, a poslal za mnou dceru,“ rozpovídala se sportovkyně. Když dcera byla s maminkou, zavolaly mu zpátky. To už byla situace naprosto vážná.

„Vzal si mě k telefonu a já začala žvatlat nesmysly. Nečekal a poslal za mnou rychlou. To už jsem měla povislý koutek úst, šla jsem rovnou na JIP. A tam se zjistilo masivní krvácení do mozku. Doktor mi řekl, že mě od smrti dělily dva centimetry. Kdyby se totiž krev dostala o ten kousíček dál, už bych si na nedostatek odpočinku opravdu nestěžovala,“ doplnila Olga Šípková, která kvůli mozkové příhodě byla následně na půl roku vyřazena z provozu a musela odpočívat. ■