V hořké komedii s Janžurkou hrál i syn (✝33) Petra Jandy a Ludva (✝55) z Homolkových. Oba zemřeli příliš brzy

Iva Janžurová a Petr Janda ml. v komedii Všichni musí být v pyžamu Foto: Copyright NFA, Všichni musí být v pyžamu, Jaroslav Papoušek, 1984

Máte rádi filmy Jaroslava Papouška? V tom případě si 9. září nezapomeňte ve 12:15 pustit Televizi Seznam, kde budou dávat jeho poslední film Všichni musí být v pyžamu (1984). Režisér ho natočil podle divadelní hry Vrať mi to pyžamo! Vlastimila Venclíka, který své dílo adaptoval i pro filmové plátno.

Hrdinou příběhu je rozvedený a osamělý úředník Řehoř Maršíček (František Husák), který se po infarktu rozhodne žít klidným, střídmým životem. Nebude kouřit ani pít, bude cvičit a začne také zdravě jíst.

Najde si i novou, „klidnější“ práci, jenže záhy zjistí, že práce kontrolora nemocných není taková havaj, jak si původně představoval. Pacienti na nemocenské nemají na vylehávání v posteli čas, protože se zabývají celou řadou vedlejších aktivit. Maršíček prožívá jeden nervák za druhým, a když se začnou zhoršovat jeho vztahy s nejbližšími lidmi, berou zasvé i všechny jeho představy o zdravém způsobu života.

Kromě Františka Husáka se ve filmu objevila celá řada skvělých herců, například Iva Janžurová, Eliška Balzerová, Josef Kemr, Petr Čepek, Jan Hartl, Marie Rosůlková či Blanka Waleská.

Zajímavosti z placu

Autor námětu a spoluautor scénáře Vlastimil Venclík měl s tématem filmu osobní zkušenost, protože sám jednu dobu pracoval jako kontrolor nemocných.

Jan Hartl zde hraje Jirku, milence vdané Heleny Fibichové, jejímž filmovým manželem je Petr Čepek. Čepkovi Hartl „nasadil parohy“ i ve filmu Vesničko má, středisková (1985).

Jednou z filmových lokací byl hotel Ametyst na pražských Vinohradech. Citlivě zrekonstruované ubytovací zařízení si letos připomíná 100. výročí svého vzniku – někdejší penzion Ametyst zde fungoval už v roce 1923.

Ve filmu několikrát zazní Mozartova Malá noční hudba. Jednu z rolí si ve filmu zahrála i Blanka Waleská. Herečka se zasněným pohledem poté stihla natočit už jen tři filmy – zemřela pouhé dva roky po natáčení.

Dvě předčasná úmrtí

Jaroslav Papoušek objevil pro film řadu skvělých neherců, například Josefa Šebánka. I tentokrát měl šťastnou ruku, když si do jedné z rolí vybral syna frontmana Olympicu Petra Jandu ml. Tento talentovaný mladík měl našlápnuto především ke slibné hudební kariéře, ale zemřel v pouhých třiatřiceti letech.

Příčinou jeho předčasné smrti byl nádor v mozku: „Péťa doma cvičil na violu a my jsme najednou zaslechli ránu, jako když spadne pytel cementu na podlahu. Přiběhli jsme k němu do pokoje, ležel na zemi, u pusy měl pěnu, celý se chvěl a my ho nemohli probrat. V nemocnici se pak podrobil operaci.

Když jsme ho přišli navštívit, pak doktor povídá: Pane Jando, operace dopadla perfektně, syn bude v pořádku. Poté se ke mně naklonil a zašeptal, ať za ním přijdu do kanceláře. Tam mi sdělil, že ten nádor vyndat nejde a že mému synovi dává maximálně dva roky života,“ zavzpomínal hudebník v pořadu 13. komnata, vysílaném v ČT.

Předčasně zemřel i hlavní hrdina snímku František Husák. Jednoho z nejlepších herců té doby ničila postupně závislost na alkoholu a na lécích. Jednoho dne byl nalezen před svým domem s rozraženou lebkou a dodnes se neví, zda šlo o nešťastnou náhodu, přepadení nebo přímo o vraždu. ■