Sedla si na židli a ta se pod ní rozlomila. Nejkorpulentnější česká moderátorka skončila na pohotovosti s nepříjemným zraněním

Moderátorka skončila po pádu ze židle na pohotovosti. Super.cz

Moderátorku Anetu Christovovou humor nikdy neopouští. Nyní se jí ale stalo něco, co nechce zažít nikdo z nás. Pojízdná židle, na kterou si sedla, nevydržela, praskla a Aneta spadla přímo na zadek. Musela ihned na pohotovost, protože se nedokázala ze země zvednout bolestí.

„Taková ta barová židle a dole plastové nožičky a já se víc opřela a ono to ruplo a já letěla dolů. Takže pohotovost, rentgen. Za týden mám jít znova na kontrolu, protože se zatím neví, jestli to tam není ruplý, ale doufám, že ne,“ svěřila se Aneta jen pár hodin po návratu z nemocnice Super.cz.

Moderátorka má tak nyní problémy cokoliv zvednout například ze země. Bolestmi trpí také při sezení, proto jsme rozhovor točili ve stoje. „Je mi čím dál lépe, ale bolí to stále šíleně. Některé kamarádky mi říkaly, že to bolí víc než porod. Já teda nerodila, tak nevím,“ snažila se Aneta i tuto nepříjemnou situaci brát s humorem.

Aneta se tak bojí, aby ji nepříjemné zranění neomezovalo v práci. Nyní má před sebou mnoho projektů. Píše knihu a čeká ji divadlo a natáčení nového podcastu. „12. října máme stand up comedy show Stará, tlustá, blbá a tam nesedíme, tak to snad dám, ale sedíme při natáčení podcastu S ex ve městě, kde rozebíráme bývalé partnery,“ doplnila Aneta Christovová během našeho rozhovoru. ■