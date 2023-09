Salma Hayek oslavila narozeniny. Dárek v podobě hodně sexy fotek v rudých bikinách ale dostali spíš její fanoušci

Salma potěšila fanoušky novými fotkami. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka si nejspíš nemyslela, že po padesátce může na Instagramu tolik rozvířit vody. Jak se ale ukázalo, fanoušci jí začali až neuvěřitelně přibývat a teď už jich má na svém profilu 26,6 milionu. Salma už by si tak asi do smrti nemusela zahrát v žádném filmu a mohla by se starat jen o svůj účet. A to mexická a americká herečka možná ještě nepřišla na to, co by jí mohla přinést předplacená platforma, která nedávno díky Simoně Krainové zahýbala i Českem. Salmě ale její instagramové stádečko nejspíš stačí a i tam pravidelně servíruje dávku své exotické krásy.

Plavkovými snímky i videy se odměnila fanouškům, když získala 25 milionů sledujících, teď sdílela sérii fotek při příležitosti oslavy narozenin. „Jsem tak šťastná, že jsem naživu a tak vděčná za všechna požehnání. Moje milovaná rodina, moji úžasní přátelé, moje zdraví, moje práce, která mě žene dopředu, můj podporující tým, můj vztah se zvířaty a přírodou a láska všech mých věrných fanoušků. Přeji sama sobě šťastné 57. narozeniny,“ napsala ke snímkům v červených bikinách, kterými samozřejmě opět své obdivovatele rozpálila. A ti se rozhodně nemusejí bát, že by je jejich ikona přestala podobnými fotkami zásobovat. ■