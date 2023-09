Radikální změna účesu u Sid ze ZOO? Reakce tvůrců seriálu je nemilosrdná

Michaela Pecháčková FTV Prima

Než nastoupila do seriálu ZOO, musela se Michaela Pecháčková (19) vzdát svých tmavých vlasů a ofiny, kterou nosila celý život. Tvůrci řekli, že půjde na blond a ofina je zakázaná. Poslechla. A to znamená, že musí pravidelně chodit na údržbu, aby její Sid, Anna Novotná, byla stále beze změn.

„Jakmile mi holky v maskérně řeknou, že je třeba údržba účesu, tak volám kadeřnici Blance, že je čas. Řídím se tedy podle toho, jak je třeba a jak moc jsou odrosty vidět na kameře,“ prozrazuje Michaela, jak často musí docházet na střih a barvu.

Pecháčková si jinak s vlasy nesmí vůbec nic dělat. „Mám zakázáno cokoli s vlasy dělat, měnit barvu i délku. Je to především kvůli natáčení, ale za tuhle péči, kterou tu v salonu dostávám, jsem moc ráda. No, popravdě, jaká žena by nebyla,“ směje se herečka a přemýšlí, zda někdy musela podstoupit něco šíleného. Nějakou zvláštní proměnu.

„Myslím, že ne, ale věřím, že mě nějaká proměna nemine. Všichni herci to alespoň jednou zažijí, že se musí kvůli roli radikálně proměnit. Teď říkám, že bych s tím neměla problém, ale hned dodám, že za pár let se to může změnit. Je to hypotetická otázka. Nevím, jaká nabídka by mi přišla… Přiber dvacet kilo, zhubni, ohol si hlavu, hraj lesbu… Výzvy by to každopádně byly, ale nejsme v Hollywoodu, tak jsem klidnější,“ směje se Pecháčková. ■