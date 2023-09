Nora Fridrichová po zproštění obvinění ze šikany pálí ostrými: Slova o podprsence i kolegyni, která měla podvádět manžela

Nora Fridrichová Foto: Milan Malíček, Právo

„Některé věci, které jsem se dočetla v médiích, byly pravda, některé byly přehnané a některé nepravda. Třeba, že jsem se převlékala v kanceláři a byla mi vidět podprsenka, ano, to se stalo, možná se to zase ještě stane, je mi líto, že to někomu vadilo, mně to vlastně v té chvíli nevadilo asi by mi to nevadilo ani u nikoho jiného, takže asi jde o míru, která je pro každého přijatelná jinak,“ řekla v pořadu DVTV Fridrichová.

Za nepravdivé mimo jiné označila to, že by kolegové zvraceli před poradami. „Hodně jsem přemýšlela, jestli jsem někomu neublížila. Nevhodně ve smyslu zlého, agresivního, vulgárního, šikanózního, bosserského chování, se domnívám, že jsem se nedopustila, zároveň je to chování, kterým dost opovrhuju, takže jsem se ho ani nechtěla dopouštět,“ má jasno.

Fridrichová zabrousila i do osobní roviny, když zpochybnila tvrzení jedné bývalé kolegyně.

„Snad se na mě bývalá kolegyně nebude zlobit, mně prostě některé věci, které mi byly vyčítány a působily dramaticky, přišly osobní a s tím moc neudělám. Například, jak mám vysvětlovat exkolegyni její tvrzení, že spolupráce se mnou přispěla k rozpadu jejího manželství. Já si to pamatuji jinak, myslím si, že k rozpadu jejího manželství přispělo to, že podváděla svého manžela,“ řekla v rozhovoru Fridrichová, jež přiznala, že si v pracovní době klikala nákupy pro samoživitele. Stalo se tak ale prý v covidové době a na pracovní výkon to nemělo vliv.

„Věděla jsem, že to někdo může použít proti mně. Nelituji, že jsem je dělala v pracovní době, protože to tehdy byla mimořádná doba,“ dodala. ■