Monika Bagárová se stává tváří šperků Apart

Šperkařská společnost s více jak čtyřicetiletou tradicí spojuje síly s oblíbenou zpěvačkou Monikou Bagárovou. Ta se stala tváří značky Apart a připojuje se tak k řadě hereček, modelek a zpěvaček ze zahraničí, které se značkou pojí cit pro krásu, styl a jedinečnost.

Monika Bagárová odstartovala svou kariéru v době, kdy oslavila patnácté narozeniny. V roce 2009 se účastnila soutěže Česko Slovenská SuperStar, kde se umístila na pátém místě. O dva roky později vydala své debutové album Shining, na němž nechybí píseň „Ve dvou“ z pohádky Čertova nevěsta. Její tvorba přinesla zasloužené ovoce v podobě ocenění Skokan roku 2011 na předávání cen Český slavík Mattoni. Do dnešního dne toho Monika stihla opravdu hodně – vydala další album, účastnila se soutěže StarDance …když hvězdy tančí, stanula jako porotce 6. ročníku soutěže Česko Slovenská SuperStar, stala se maminkou roztomilé dcery Ruminky. Monika také v roce 2022 vydala nové album Silnější s pilotním songem Vysněná. Zároveň je jednou z nejúspěšnějších influencerek u nás - jen na Instagramu ji sleduje téměř 1 milion sledujících, jimž nechává nahlédnout do svého profesního i soukromého života. Nyní ji čeká další radostná výzva, a jak sama říká, na spolupráci se značkou Apart se velmi těší.

Monika Bagárová

Nosíte šperky i ve volném čase, anebo jen při speciálních příležitostech?



Ano, šperky jsou součástí každého mého dne, snad kromě sportovních aktivit. Miluji především žluté a bílé zlato, zvláště minimalistické náhrdelníky, stříbro nosím výjimečně, ale myslím, že mu díky značce Apart dám ještě šanci.

Zlatý náhrdelník

Jaký typ šperků upřednostňujete?



Mám ráda jednoduchost, a tak dávám přednost prostým šperkům. Na každém prstu, kromě malíčku a palce, nosím prstýnky, na zápěstí pak náramky, a protože jich je tolik, žádný z nich nemůže být robustní ani komplikovaný.

Zlatý náramek

Nosíte někdy i výraznější kousky?



I když na běžný den volím spíš jednodušší šperky, které se hodí ke každému outfitu, mám ráda i ty výraznější prsteny. Přijde na ně příležitostně, třeba když mám vystoupení nebo točím videoklip.

Zlatý prsten se zirkonem

