Mořský kolagen a bakuchiol. Hvězdy dnešních beauty produktů!

Kolagen drink Collavio Exclusive

Který kolagen je pro vaši pleť ten správný? V současnosti známe 28 druhů kolagenů. Pro dobrý stav pokožky a pleti je však nejvhodnější mořský kolagen typu I. Ten je speciálně upravený tak, aby byl maximálně vstřebatelný a tedy co nejvíce efektivní. Vaše pozornost by však měla být zaměřena nejen na typ kolagenu, ale také na celkové složení produktu jako takového. Ideálním řešením vnitřní péče o pleť je kolagenový nápoj Kolagen drink Collavio. Kromě zmíněného mořského kolagenu obsahuje rovněž kyselinu hyaluronovou, vitamín C a vysoce účinné anti-age složky jako například vitamíny skupiny B, selen, zinek, koenzym Q10 a blahodárnou lucumu. Díky tomuto unikátnímu složení plně vyživí naši pokožku, zredukuje vrásky a nastartuje obnovu pleti.