Za tohle může kortikoidová léčba: Muzikálová zpěvačka nabrala kila kvůli problémům s hlasivkami

Felicita Prokešová přibrala kvůli kortikoidové léčbě. Super.cz

Nyní už jsme ji mohli opět vidět v sexy kostýmu kabaretní divy. "Zase tak odvážný není, v dnešní době stačí jít na koupaliště, abyste toho viděli víc než u nás v kabaretu. My to máme naopak glamour, aby kostýmy něco odkryly, ale decentně. Na mně jsou teď vidět jen nožky v síťovaných punčochách," smála se zpěvačka.

Do takových kostýmů je ovšem samozřejmě nutné držet figuru v přiměřených proporcích. "Teď jsem v tom nejhorším stádiu, protože mám za sebou kortikoidovou léčbu, kvůli které jsem nabrala. Ale i tak se cítím v pohodě a kostýmy pořád obléknu, i když pár kileček na premiéru 21. září bych dolů dát měla," ujistila nás.

A co vlastně Felicitu potkalo? "Měla jsem hodně práce a potřebovala jsem ulevit hlasivkám. V divadle mi naštěstí umožnili, abych dodržovala hlasový klid a k tomu byly i ty léky. Ale to už je pryč a jsem v plné síle. Jediné, co mi zbylo, jsou ta kila navíc. Chodím do fitka a je třeba ještě zapracovat na stravě," uzavřela. ■