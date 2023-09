Sebevědomá Madonnina dcera předvedla drobným modelkám své kypré tvary jen v síťce

Lourdes Leon Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V New Yorku se ve středu uskutečnila akce s názvem The Tour, kterou pořádala značka Victoria’s Secret. Na večírku byla zajisté nejvyšší koncentrace krásek na metr čtvereční, jelikož se jej účastnila nejen řada současných, ale především bývalých modelek, včetně legendárních andílků, kteří jsou ve světě módy skutečným pojmem. Nechyběla ale ani řada dalších známých tváří a jednou z nich byla i Lourdes Leon.

Šestadvacetiletá dcera popové stálice Madonny navíc dorazila zřejmě v tom nejodvážnějším modelu. Její síťované šaty byly tak průsvitné, že je na sobě prakticky ani nemusela mít. Vystačila by si bohatě s černými tangy a přelepkami přes bradavky, které byly to jediné, co chránilo alespoň to nejintimnější z jejího těla. Je vidět, že Lourdes se rozhodně nebojí vyrazit mezi topmodelky a předvést jim, čím ji příroda obdařila.

Setkání takových modelingových ikon, jako jsou Adriana Lima, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Taylor Hill a další, se konalo k blížící se přehlídce s názvem The Tour, která se uskuteční po čtyřech letech a poprvé od doby, kdy značka v roce 2021 ustoupila od legendárních ‚andílků‘.

Inovativním procesem ovšem prošla i samotná show, tentokrát bude totiž nově kombinována s dokumentem, díky němuž se budou fanoušci smět podívat do zákulisí či procesu tvorby celé monstrózní akce. ■